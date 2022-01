Sarah Engels: Bittere Beichte! Sie will ihre Gefühle nicht mehr verstecken

Sarah packt aus

"Leider lief hier zu Hause heute alles nicht so, wie geplant", verrät Sarah mit einem weinenden Emoji. "Irgendwie ist es aber auch so, dass ich es gerade deshalb umso mehr erzählen möchte, weil ich glaube, dass jeder diese Tage kennt, an denen nichts so läuft, wie es soll oder an denen man mal so richtig zweifelt und man etwas Motivation braucht, um wieder stark zu sein und nicht aufzugeben und an sich selbst zu glauben."

Dann verrät Sarah, dass sie einen neuen Song für ihre Fans hat, der ihnen Kraft spenden soll. "Veränderungen sind im Leben für uns oft auch gleichzeitig eine neue Herausforderung. Man schlägt neue Wege ein oder öffnet neue Türen. Bei jeder Herausforderung zählt am Ende, dass man den Glauben an sich selbst nicht verliert, dass man nicht aufgibt und sein Ziel vor Augen behält. Auch ich habe diese schwachen Tage, an denen ich an mir zweifele oder nichts gelingt. Und auch ich brauche dann ab und zu etwas, das mich wieder aufbaut, mir neue Kraft gibt", so die Ex-"DSDS"-Teilnehmerin. "Glaub an dich selbst, egal, wie schwer es manchmal ist. Sowohl die guten, als auch die schlechten Dinge gehören alle zu dir und das ist okay, denn niemand ist perfekt. Am Ende zählt, dass du ankommst. Auch, wenn es schwer ist. Auch, wenn es Kraft kostet. Der Weg ist es wert und du kannst all deine Ziele erreichen.