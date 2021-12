Pietro Lombardi: Babyjubel! Er kann sein Glück kaum glauben!

Gestern erblickte die Tochter von Sarah Engels und ihrem Julian das Licht der Welt! Die kleine Prinzessin hört auf den Namen Solea Liana und sorgt schon jetzt für mächtig Wirbel im Netz! So teilte Sarah kurz nach der Geburt einen zuckersüßen Schnappschuss ihrer süßen Maus und sorgte damit bei ihren Fans für reichlich Jubel! Aber auch Sarahs Ex-Mann Pietro ließ es sich nicht nehmen, Sarah und Julian zu gratulieren. So kommentierte er zu dem Bild, auf dem die Händchen von Solea Liana zu sehen sind: "Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin. Und wenn was ist, Onkel ist immer da." Wow! Was für liebevolle Worte, die zeigen: Auch Pietro schwebt im absoluten Babyglück! Wann er die kleine Prinzessin wohl das erstmal kennenlernt? Wir können gespannt sein...