Sarah Engels: Bitteres Schwangerschafts-Update

Besonders die Nächte sind für Sarah nervenaufreibend. "Ich schlafe so schlecht und hab total oft Albträume", klagt sie jetzt ihren Instagram-Followern ihr Leid. "Ich träume irgendwie was ganz Schlimmes, sodass ich morgens voll wütend bin auf Julian, der aber gar nicht weiß, was abgeht." Das habe sie auch schon in ihrer ersten Schwangerschaft mit Alessio gehabt.