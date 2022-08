Sarah Engels: Eiskalt! So reagiert sie auf Pietros Baby-News

Auf Instagram schreibt die 29-Jährige ganz nüchtern und unterkühlt: "Ich wünsche euch beiden nur das beste und das sich nach dem holprigen Start alles zum Guten wendet. Ein Baby ist das größte und schönste Geschenk auf Erden."

Das sie auf das ON Off-Chaos am Anfang der Beziehung der beiden anspielt, finden viele der Follower ganz und gar nicht gut. "Reite doch nicht unterschwellig drauf rum, was zählt ist das jetzt", schreibt ein Fan. Ein weiterer kommentiert: "Diesen Kommentar hättest du dir sparen können. Sei es den beiden gegönnt, ob du es gut oder schlecht findest, es geht niemanden was an. Aber da merkt man, dass du es überhaupt denen beiden nicht gönnst........."

Andere Follower stellen sich allerdings hinter die Mama von Alessio: "Genau die richtigen, ehrlichen Worte gewählt. Scheinbar vergessen viele die On Off-Beziehung der Beiden. Und ob sich alles zum Guten wendet, wird die Zeit zeigen."

Die Meinungen sind geteilt. Doch das Glück von Laura und Pietro wird der Kommentar sicher nicht trüben. Die beiden freuen sich riesig auf ihren gemeinsamen Nachwuchs.

Sarah Lombardi: Peinliche Protz-Show auf Kosten von Alessio! Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: