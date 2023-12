Sarah Engels: Erschreckende Beichte! "Ich weiß genau, wie es sich anfühlt..."

Ganz offen erzählt sie auf Instagram von ihren traumatischen Erfahrungen: "Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, nicht gehört und gesehen zu werden oder sich selbst dafür verantwortlich zu machen." Damals habe die verantwortliche Person ihr eingeredet, dass sie selbst schuld an der Gewalt sei und diese Konsequenzen verdiene, so Sarah Engels. Ein Muster, das sicher die meisten Frauen kennen, die Misshandlungen durch ihren Partner erfahren. Und das sie oft erst Jahre oder Jahrzehnte später als falsch erkennen – so wie Sarah Engels. Die Sängerin sagt heute, dass ihr mittlerweile bewusst sei, dass sie die Attacken gegen sich niemals hätte akzeptieren dürfen.