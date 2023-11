Sarah Engels: Fängt jetzt alles wieder von vorne an?

Nach so langer Zeit der Trennung von Pietro Lombardi reißt Sängerin Sarah Engels nun wieder alte Wunden auf. Alle wissen, dass die Beziehung nicht allzu rosig endete. Doch mittlerweile scheinen beide ein glückliches Leben in ihrer Patchwork-Familie zu führen. Nun überrascht sie ihre Fans mit einem schockierenden Detail über ihre Vergangenheit. Anlässlich des "Orange Day" (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) erzählt sie ihren Fans auf Instagram, dass sie selbst einmal Opfer häuslicher Gewalt geworden sei.