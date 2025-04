Laura Maria Rypa: Ausraster im Urlaub! Sie feuert gegen Sarah Engels

Auf ihrem Instagram-Kanal macht Laura Maria ihrem Ärger jetzt richtig Luft! "Ich wollte einfach mal Ruhe. In meinem Urlaub. Aber selbst das ist mittlerweile unmöglich. Ich habe so oft versucht, Dinge privat zu klären. Selbst als schon Anwalt und Gericht eingeschaltet waren, habe ich zuerst stillgehalten und gehofft, dass Vernunft einkehrt. Aber jetzt bin ich wieder an einem Punkt, an dem es nicht mehr anders geht", klagt die 29-Jährige.

Obwohl sie Sarah nicht namentlich erwähnt, dürfte klar sein, dass sich Lauras Wut gegen die Ex ihres Verlobten richtet. Schon seit Wochen kracht es immer wieder gewaltig zwischen den beiden Frauen. Und das geht natürlich auch ins Geld, wenn Anwälte an dem Streit beteiligt sind! "Die Kosten? Wir reden nicht mehr von 10.000 oder 15.000 Euro. Es ist kein Ende in Sicht. Wenn sich das noch weiter zieht, kommen noch Tausende drauf. Für was?", fragt Laura wütend. "Dafür, dass ich mich um ein Kind kümmere. Dafür, dass ich Verantwortung übernehme. Dafür, dass ich nichts falsch gemacht habe? Ich will einfach nur Frieden für meine eigene Familie!"

Was genau vorgefallen ist, hat Laura bisher nicht verraten. Auch Pietro und Sarah haben sich noch nicht zu Wort gemeldet. Doch in diesem Streit ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen ...