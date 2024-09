Sarah Engels: Gesundheits-Update! So geht es Tochter Solea

Auf Instagram verkündet Sarah die frohe Botschaft: Töchterchen Solea geht es wieder gut! "Danke ihr Lieben für all die lieben Nachrichten! Unserer kleinen Sonne geht es wieder gut. Es ist und bleibt einfach das allerschlimmste, wenn es seinem Kind nicht gut geht und man sich so hilflos fühlt", schreibt Sarah in ihrer Story.

Jetzt bleibt die große Frage: Wird ihr abgesagter Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" nachgeholt?