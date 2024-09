Sarah Engels: Große Sorge um Tochter Solea! Sie muss ins Krankenhaus

Eigentlich wäre Sarah Engels in wenigen Stunden einer der vielen Star-Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" gewesen. Die Sendung ist die Vorletzte dieser Saison, es folgen in diesem Jahr lediglich die Abschlussfolge, das "Oktoberfest" sowie zwei Live-Shows in Schwerin, von denen nur eine im TV übertragen wird. Unter dem passenden Motto "Tierisch natürlich" leitet die Sendung am 22. September thematisch passend Herbstbeginn ein. Auch eine ordentliche Portion Schlager wird es selbstverständlich geben: Mit von der Partie sind die Ehrlich Brothers, Maite Kelly, Ben Zucker, Die Lärmer (ehem. "Luxuslärm") und viele weitere Gäste.