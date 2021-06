Sarah Engels: Große Sorge um ihr ungeborenes Baby

Die ersten Wochen der Schwangerschaft waren hart. "Mir war kotzübel. Ich war so verzweifelt, weil bei Alessio ging es mir einfach so gut. Ich wusste erst einmal gar nicht, was abgeht", berichtet die werdende Zweifach-Mama jetzt ihren Instagram-Followern. Dank Tabletten hat sie das Problem glücklicherweise in den Griff bekommen.