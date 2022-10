Sarah Engels: Große Sorge um Sohn Alessio

Selbst einen Fallschirmsprung wagte sie schon, war hinterher völlig beflügelt von dem Rausch: "Ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl", schwärmte sie. Jetzt, zu ihrem 30. Geburtstag, suchte sie den gleichen Kick – und buchte einen Gleitschirmflug! Allerdings nicht nur für sich, sondern auch für Söhnchen Alessio. Der kleine Kerl durfte tatsächlich mit abheben, mit gerade einmal sieben Jahren! "Hatte einen ganz besonderen Moment mit meinem Sohn heute. Hätte niemals gedacht, dass er sich das traut", schrieb Sarah danach auf Instagram. "Er hat das ganz toll gemacht und hatte überhaupt keine Angst!" Klingt nach Spaß – allerdings stellt sich schon die Frage: Ist das nicht viel zu riskant für einen 7-Jährigen? Denn viele Veranstalter lassen Kids erst ab dem Teenageralter in die Lüfte steigen, Kinder sind eine Ausnahme. Denn natürlich bleibt auch bei den Profis immer ein Restrisiko, in schwindelerregender Höhe einen Unfall zu verursachen oder sogar abzustürzen, immer wieder passieren schwere Unfälle in den Bergen. Und auch der Adrenalin-Kick ist für ein empfindliches Herz-Kreislauf-System der Kleinen nicht gerade gesund. Vor allem bei Alessio, der zwar mittlerweile gesund und munter ist, aber mit einem schweren Herzfehler zur Welt kam. Doch in Sachen Action kennt Sarah auch bei ihrem Sohn offensichtlich keine Grenzen …