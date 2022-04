Sarah Engels: Heftige Kritik! Wenn Pietro das zu Gesicht bekommt

Auch deshalb hatte Sarah (29) in Absprache mit ihrem Ex Pietro Lombardi lange darauf verzichtet, das Gesicht von Söhnchen Alessio (6) auf Social Media zu zeigen: „Wir wollen ihn nicht auf dem Präsentierteller zeigen.“ Doch zuletzt hatte sich Sarah nicht mehr an die Abmachung gehalten, was für Zoff mit Pietro sorgte – und einen Shitstorm bei ihren Fans auslöste! Bleibt die Frage: Lässt Sarah jetzt alle Hemmungen fallen? Vielleicht ein Fehler…

Längst nicht alles ist rosarot bei Sarah Engels nach der Geburt ihrer Tochter: