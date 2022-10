Sarah Engels: Ihr geheimer Beauty-OP-Plan

Außerdem ist sie Stammgast im Kosmetikstudio, lässt sich regelmäßig die Lippen pigmentieren und die Wimpern-Extensions erneuern, schwört auf Microblading für die Augenbrauen und Haarentfernung per Laser in der Bikini-Zone. Ein ganz schön happiges Beauty-Programm. Und trotzdem ist Sarah anscheinend nicht zufrieden! Könnte das vielleicht an ihrem runden Geburtstag liegen? Am 15. Oktober wird die Sängerin und Influencerin 30 Jahre alt – offenbar Grund genug, um den Optimierungs-Wahn jetzt auf die Spitze zu treiben! Auf Instagram verriet Sarah ihren knapp zwei Millionen Followern gerade, dass sie sich bislang nicht an Botox, Hyaluronsäure und Co. herangetraut hat, sich das nun aber ändern könnte. "Ich hatte davor immer Respekt und Angst, dass ich nachher aussehe wie ein anderer Mensch", so Sarah, die aber auch zugibt: "Die eine oder andere Falte am Auge stört mich schon ein wenig. Vielleicht werde ich mich da irgendwann mal rantrauen, wenn ich weiß, dass jemand nur so dezent arbeitet, dass ich immer ich bleibe." Ein bisschen Botox ist für viele Promis eben längst kein Tabu mehr. Stars wie Sylvie Meis oder Ann-Kathrin Götze stehen offen dazu, Daniela Katzenberger legt sich sogar regelmäßig unters Messer, um jugendlich- frisch auszusehen, ließ sich gerade überschüssige Haut an den Augenlidern wegschnibbeln. Ob Sarah Engels auch irgendwann zu solch radikalen Mitteln greifen wird? Abwarten. Aber wie heißt es doch: Jede große Veränderung beginnt mit dem ersten kleinen Schritt…