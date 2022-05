Sarah Engels: Juhu, es ist soweit! Sie verkündet die Glücksnachricht

Rund fünf Monate später verkünden Sarah und Ehemann Julian die nächsten Neuigkeiten. "Wir sind in Düsseldorf und haben was richtig krasses gekauft", verkündet Sarah überglücklich auf Instagram. Doch wer jetzt denkt, dass die beiden auf der Königsallee die Kreditkarten glühen lassen haben, liegt falsch. "Wir haben heute unsere erste gemeinsame Immobilie gekauft und sind stolze Eigentümer eines Mehrfamilienhauses", lässt Sarah die Bombe platzen. Nach ihrem Notartermin wurde erstmal in einem Düsseldorfer Restaurant gefeiert. "Waren dann mit unserem Immoblienmakler und dem Verkäufer etwas essen und haben darauf erstmal angestoßen", berichtet die zweifache Mama weiter. Bei Familie Engels läuft's momentan einfach!