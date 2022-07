Sarah Engels: Lebensgefahr! Leichtsinnig riskiert ihr Mann Julian das Familienglück

Die Hände zittern wie Espenlaub, Angstschweiß perlt von ihrer Stirn – mit ihrem Handy filmte Sängerin Sarah Engels (29) die womöglich letzten Minuten ihres geliebten Ehemannes Julian (29). Im Familienurlaub in der Schweiz musste sie nämlich hautnah miterleben, wie dieser in eine 220 Meter tiefe Schlucht stürzte – freiwillig wohlgemerkt! So leichtsinnig riskierte er das Familienglück …

