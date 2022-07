Sarah Engels: Miese Vorwürfe! Bitter, was sie jetzt ertragen muss

Sarah und Julian Engels könnten derzeit kaum glücklicher sein. Die beiden genießen ihren Familienurlaub in vollen Zügen. Besonders die Natur in der Schweiz hat es den beiden richtig angetan. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die Sängerin derzeit immer wieder hübsche Fotos von ihrem Trip. Doch die kommen nicht bei allen Fans gut an...