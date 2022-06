Sarah & Julian Engels: Große Angst im Familienurlaub! Das geht einfach zu weit

Ärger im Urlaub

"Einige haben unseren Stellplatz gestern Abend und heute Nacht entdeckt. Ich freue mich ja wirklich eigentlich immer, euch alle zu sehen und mit euch Fotos zu machen, aber gestern Abend haben einige sich ganz penetrant vor den Wagen gestellt, sodass wir wirklich keine Sekunde unbeobachtet waren", klagt Sarah in ihrer Instagram-Story. Doch damit nicht genug! "Als wir heute Nacht im Bett lagen und schlafen wollten, sind einfach so häufig Leute an unserem Wagen gestoppt und haben Fotos gemacht. Das fand ich irgendwie etwas beängstigend."

Ganz schön gruselig! Bleibt zu hoffen, dass Sarah und Julian heute Abend mehr Glück haben und nicht wieder von neugierigen Fans belagert werden. Gerade in der Nacht kann das nämlich ganz schön blöd sein...