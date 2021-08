Sarah Engels: Schwangerschafts-Horror! Wird ihr jetzt alles zu viel?

Sarah beklagte gerade via Instagram, dass sie unter Schwangerschafts-Akne leidet. "Was kann ich denn nur gegen diese Pickel tun?", bittet sie laut "Intouch" im Netz um Rat. Und dazu kommen noch Wassereinlagerungen in den Beinen. Nein, diese Schwangerschaft ist echt kein Kinderspiel für Sarah...

Und wie so oft – hat man schon kein Glück, kommt auch noch Pech dazu: Gerade stürzte sie und brach sich dabei die Hand. Doch vielleicht ist Perfektionistin Sarah da auch ein bisschen selbst schuld. Denn trotz wachsender Babykugel setzt Sarah sich weiterhin unter Druck, tingelt von einem Termin zum nächsten und stößt dabei ständig an ihre Grenzen. "Eins steht definitiv fest: Auch ich mute mir manchmal einfach viel zu viel zu", gibt sie selbst zu. "Schwanger mit Gipsarm, zwei Koffern und vier Taschen plus Kind an einem Tag, an dem der Zug fast platzt vor Menschen. Ich bin jetzt schon froh, wenn ich heute Abend im Bett bin." Und da sollte sie vielleicht auch einfach mal ein, zwei Stündchen länger drin liegen bleiben...