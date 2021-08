Pietro Lombardi: Bittere Enthüllung! Sein Herz ist gebrochen

Laut der Hamburger Medizinerin Dr. Katharina Hargas kann es gut sein, dass der Sänger am "Broken-Heart-Syndrom" leidet. Es entsteht meist durch starken emotionalen Stress. "Betroffene können mit Belastungssituationen nicht mehr umgehen. In Pietros Fall ist das die neue Liebe und Schwangerschaft seiner Ex." Das Gute – die Symptome sind nur vorübergehend.

Auch bei Pietro? Denn er macht gerade genau das Gegenteil. Der ehemalige "DSDS"-Gewinner urlaubt in Tirol. Mit Söhnchen Alessio, seiner Ex Sarah und ihrem Mann Julian (28)! Das Familien-Glück ständig vor Augen! Er sieht wie ein anderer Mann seinen Traum lebt. Ein Stich ins Herz. Warum quält sich Pietro so? Zur Genesung trägt das sicherlich nicht bei...