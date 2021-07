Sarah Engels: Liebes-Geheimnis gelüftet!

Das Paar soll sich demnach erstmals am 15. Dezember 2019 getroffen haben, wie die Zeitung weiter schreibt. Aus dem Date wurde deutlich mehr - die beiden haben sich öfter getroffen, es hat gefunkt und sind die beiden ein Paar. Und nun erwarten sie ein Baby - es wird ein Mädchen, wie Sarah Engels verkündete. "Ein Junge und ein Mädchen sind perfekt. Alessio freut sich auch schon auf seine Rolle als großer Bruder", so die Sängerin kürzlich in einem Interview mit der "Bild am Sonntag".

