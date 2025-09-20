Sarah Engels: Triumph über Pietro
Während das Leben des Sängers zerbricht, jagt bei seiner Ex Sarah Engels ein Erfolg den nächsten
Sarah Engels hat aktuell gut lachen.
© IMAGO / STAR-MEDIA
So unterschiedlich können Lebenswege sich entwickeln: Pietro Lombardi (33) scheint nach der Trennung von Laura Maria tiefer und tiefer in der Krise zu versinken, seine ExFrau Sarah Engels (32) erlebt gerade ihren ganz persönlichen Höhenflug. Bei der Sängerin könnte es nicht besser laufen!
Sarah Engels at das Glück auf ihrer Seite
Sie hat einen fürsorglichen Mann, tolle Kinder und jetzt auch noch einen Ritterschlag in Sachen Karriere: den Auftritt bei Giovanni Zarrella. Strahlend, voller Energie und mit ihrem neuen Album „Strong Girls Club“ zeigt Sarah, dass sie längst ihren eigenen Weg geht. Und das mit deutlich mehr Erfolg als ihr Verflossener, der gerade vor kaum mehr als 300 Menschen auftrat.
Überhaupt denkt Sarah größer. „Als ich den Song ‚Starke Mädchen‘ geschrieben habe, hat mich das zum Nachdenken gebracht. Ich möchte jungen Mädchen mehr Mut machen. Ich möchte ihnen mehr Selbstwertgefühl geben“, verriet sie „Closer”. „Frauen haben Angst, ‚Nein‘ zu sagen. Man muss ihnen vermitteln, dass sie viel mehr wert sind“, so Sarah. „Ich würde gern Selbstverteidigungskurse anbieten. Vielleicht sogar schon in Kindergärten, weil ich glaube, dass es früh anfängt. Wir Frauen denken immer, wir müssen höflich sein und uns alles gefallen lassen.“
Und dann wird sie noch deutlicher: „Als Frau muss man nichts ertragen – man darf sich wehren! Gewalt in Ehen ist auch ein ganz großes Thema für mich. Ich möchte Frauen Mut und Hilfe zusprechen.“ Starke Worte und pikant obendrein. Denn während Sarah über Mut und Empowerment spricht, stand ihr Pietro erst im vergangenen Jahr wegen Verdacht von häuslicher Gewalt im Fokus. Er beteuerte seine Unschuld und auch das Verfahren wurde eingestellt. Und trotzdem: Das nennt man wohl Ironie des Schicksals….
