Sarah Engels: Triumph über Pietro

Überhaupt denkt Sarah größer. „Als ich den Song ‚Starke Mädchen‘ geschrieben habe, hat mich das zum Nachdenken gebracht. Ich möchte jungen Mädchen mehr Mut machen. Ich möchte ihnen mehr Selbstwertgefühl geben“, verriet sie „Closer”. „Frauen haben Angst, ‚Nein‘ zu sagen. Man muss ihnen vermitteln, dass sie viel mehr wert sind“, so Sarah. „Ich würde gern Selbstverteidigungskurse anbieten. Vielleicht sogar schon in Kindergärten, weil ich glaube, dass es früh anfängt. Wir Frauen denken immer, wir müssen höflich sein und uns alles gefallen lassen.“