Pietro Lombardi: Das sagt er zu der Hochzeit von Sarah Lombardi und Julian

"Glückwunsch euch 2! Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg! Ihr seid ein tolles Paar! Haltet immer fest an eurer Liebe", sind die Worte, mit denen sich Pietro via "Instagram" an Sarah und Julian wendet, um ihnen zur Hochzeit zu gratulieren. Definitiv eine rührende Botschaft, die vor einigen Jahren noch ganz anders ausgehen hätte. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Sarah und Pietro sich nach ihrer Trennung einen erbitterten Rosenkrieg lieferten. Doch damit ist Gott sein Dank Schluss! Sogar die Tatsache, dass Sarah ab jetzt wieder Engels mit Nachnamen heißt, scheint für Pietro kein Problem zu sein.

Sarah kann also unbesorgt sein, den Segen von ihrem Ex-Mann hat sie auf alle Fälle sicher!