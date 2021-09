Sarah Harrison: Sie überrascht mit kugelrundem Babybauch!

Wer jetzt denkt, dass Sarah wieder Mama wird, liegt so richtig falsch. Auf Instagram erinnert sich die Influencerin lediglich an ihre letzte Schwangerschaft zurück und teilt eine Collage mit ihrer Figur kurz vor der Geburt und ihrem After-Baby-Body. Mittlerweile ist die 30-Jährige wieder so schlank und durchtrainiert wie vorher.