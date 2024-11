Sarah-Jane Wollny: "Endlich sagen, was Sache ist!" Sie kündigt Trennungs-Enthüllung an

Auf Instagram gibt Sarah-Jane jetzt einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die Ausstrahlung ist für die Wollny-Tochter alles andere als leicht. "Schon komisch, kommt alles wieder hoch und man sieht auch Sachen, die man vorher nicht kannte", erzählt sie. Kritik, dass sie zu übertrieben am Lagerfeuer reagiert hat, prallen an ihr ab. "Ist Ansichtssache. In dem Moment war es für mich schlimm. Ich bin einfach ein emotionaler Mensch, und wenn ich verletzt werde, weine ich halt. Ich muss mich für meine Emotionen nicht entschuldigen", stellt Sarah-Jane klar.