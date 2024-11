Silvia Wollny: "Wahrheit liegt verborgen!" Sie bricht ihr Schweigen - und Calantha gefällt das

Silvia hat keine Lust mehr auf die öffentliche Schlammschlacht. "Ich gehe meinen Weg, der Kompass bin ich. Eure Sensationsgier ist so unglaublich traurig, doch ich bleibe standhaft, das verspreche ich euch. Denn ich tue, was richtig ist. Egal, ob es euch passt oder nicht", stellt sie auf Instagram klar. "Die Unwahrheiten prallen an mir ab (...) Kein Skandal wird mich je verbiegen. Ich werde immer kämpfen. Die Öffentlichkeit sieht nur, was ihr ihnen zeigt, doch die Wahrheit liegt verborgen - unter all dem Streit. Die Welt will ein Spektakel, Drama um jeden Preis."