Sarah-Jane Wollny: Fieser Schlag gegen Calantha! So rechtfertigt sie sich

Die Fans reagieren sofort: "Naja. Das wieder spricht sich. Wenn's hart auf hart kommt, dann wäre Calantha ja dabei! Auch wenn ich es mittlerweile nicht mehr für gutheiße, was sie macht. Aber da passt nun mal der Spruch so gar nicht! Sorry." Eine andere Userin schreibt: "Leider fehlt eine Schwester und wenn dieser Spruch stimmt ... wenn’s hart auf hart kommt, sind wir füreinanderr da?? Dann solltet ihr alle mal für eure Schwester da sein, egal was war oder egal, ob sie Mist baut. Sie gehört zu euch … das finde ich persönlich schlimm, dass kein einziger aus der Familie zu ihr hält oder sie unterstützt in der schwierigen Zeit, die sie grad durchmacht!! Geld ist nicht alles."