Calantha Wollny: Kehrtwende! Mit diesem Statement hätte niemand gerechnet

Nach kurzer Funkstille hat sich Calantha Wollny jetzt auf TikTok gemeldet und in einem Statement mit unerwarteten Aussagen überrascht. "Ich habe zwar so, so viel zu sagen. Aber wisst ihr, so viele gehen öffentlich auf 1 Person drauf ... und trotz dessen, dass ich Beweise habe, lege ich meine ‚Waffen‘ nieder." Sie liebe viele Personen aus ihrer Familie, vor allem ihre Tochter. "Daher werde ich nichts mehr öffentlich zu dieser ganzen Sache sagen, man mag denken über mich, was man möchte, aber ich habe meine Familie noch lange nicht so dreckig gemacht wie sie mich, ich habe immer nur erzählt, dabei wird es auch bleiben." Alles, was mit ihrer Familie zu tun hat, werde sie fortan ignorieren. Sie wolle nun ihre Ruhe haben und sich ein neues Leben aufbauen.