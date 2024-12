Die Wollnys: Starttermin offiziell! So dramatisch werden die neuen Folgen

Fans bekamen bereits erste Hinweise, worum es in der neuen Staffel gehen könnte. So verkündete Loredana Wollny (20) kürzlich beispielsweise, ihren Freund Servet (24) bald heiraten zu wollen. Dass das Event von den Kameras begleitet wird, steht im Grunde außer Frage. Gut möglich also, dass wir schon im Januar 2025 zu sehen bekommen, wie sich die beiden das Ja-Wort geben.