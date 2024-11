Temptation Island VIP-Spoiler: Trennung bestätigt? Sie wurde jetzt mit einem anderen erwischt

Ein Screenshot eines Chats beweist jedoch noch einmal mehr das Gegenteil. Ein Nutzer meldete sich nach der Veranstaltung ebenfalls bei den It-Girl-Agenten zu Wort und verrät: "Ich habe die zwei letzten Samstag sehr vertraut im Bootshaus in Köln gesehen. Sah sehr danach aus, als wären sie ein Paar."

Auweia, da stehen wohl wirklich alle Zeichen auf Trennung. Bleibt abzuwarten, was die nächsten Folgen "Temptation Island VIP" noch ans Licht bringen werden. Denn nun stellt sich wohl nur noch eine Frage: Ging die Beziehung von Jessica und Germain nach oder noch in der Show in die Brüche?