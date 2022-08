Sarah-Jane Wollny: So sehr leidet sie unter der Trennung

Wer ein Wollny ist, ist selten allein! Silvia Wollny hat insgesamt elf Kinder. Und die Großfamilie hält zusammen. Obwohl die Kids der Blondine längst in einem Alter sind, in dem viele andere das Nest verlassen, wohnen Sarafina und Sylvana und Co. immer noch ganz nah bei Mama.

Doch mittlerweile verbringt die 57-Jährige viel Zeit in der Türkei, hat dort sogar eine Wohnung gemietet. Und diese Trennung macht Sarah-Jane Wollny zu schaffen...