Sarah Jessica Parker: Neuer Ärger um "And Just Like That"

Endlich geht es weiter mit Carrie & Co.! Die heiß ersehnte dritte Staffel von "And Just Like That…" ist gerade bei Sky/Wow angelaufen. Doch schon kurz nach dem Start der "Sex and the City"-Fortsetzung macht sich (mal wieder) große Enttäuschung breit. Auch in Staffel drei ist alles zu glatt: die Dialoge, die Beziehungen – sogar die Gesichter der Hauptdarstellerinnen … "Total abgehoben" – so lautet das übereinstimmende Urteil vieler Fans.