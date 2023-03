Sarah Jessica Parker & Matthew Broderick: Ehe-Fiasko! Sie liebt ihren "SATC"-Kollegen

Denn sie steht eben auch privat auf ihren Kollegen. Und das schon, seit sie früher in "Sex And The City" mit ihm knutschte! "Ich liebe John"!, schwärmte Sarah damals in Interviews, und auch John war hingerissen von seiner Filmpartnerin: "Es war einfach fantastisch, mit dieser tollen, talentierten Frau zu drehen. Ich war völlig überwältigt, wie großartig sie ist!" Das Comeback der beiden sorgt also für viel Begeisterung – auch bei den Fans, die im Netz schon jetzt von dem neuen Traumpaar schwärmen. Nur einer dürfte von dem allgemeinen Freudentaumel weniger angetan sein: Sarahs Ehemann Matthew Broderick! Schon deshalb nicht, weil vom Set immer wieder berichtet wird, Sarah und John würden sich auch Abseits der Kameras überaus gut verstehen und jede Menge Spaß miteinander haben.

Da ist Eifersucht programmiert, denn von so viel Innigkeit sind Sarah und Matthew meilenweit entfernt: Seit Jahren reißen die Gerüchte um eine Ehekrise nicht ab! "Ich weiß, wie schwierig eine Ehe sein kann", seufzte die Schauspielerin erst kürzlich wieder. Schon 2016 kaufte das Paar benachbarte Häuser in New York, um sich im Streitfall aus dem Weg gehen zu können – und in einem Interview verriet Sarah, es sei die regelmäßige Distanz, die ihre Ehe "am Laufen halte". Mag ja sein. Blöd nur, dass Sarah ausgerechnet bei ihrem neuen, alten Kollegen John Corbett offenbar so gar kein Bedürfnis nach Abstand hat – und sich nur allzu gern ganz eng in seine Arme kuschelt! Vielleicht sollte sie aufpassen, dass sie sich an diese Art von Nähe nicht allzu sehr gewöhnt …