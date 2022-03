Sarah Jessica Parker & Matthew Broderick: Ihre Ehe ist am Ende

Aber dafür gab es im "Hudson Theatre" jetzt sogar Standing Ovations, Publikum und Kritiker sind begeistert: "Das Warten hat sich gelohnt! Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick waren einfach hinreißend in ihren Rollen, wirklich preisverdächtig!", "Sie harmonieren prächtig auf der Bühne!", heißt es übereinstimmend. Sogar von "magischen Momenten" ist die Rede. Wow! Keine Frage, das Schauspieler-Paar versteht sein Handwerk. Denn von Harmonie oder gar Magie kann man bei den beiden im wahren Leben nun wirklich nicht sprechen! Im Gegenteil: Nach knapp 25 Jahren Ehe kriselt es heftig, Streit ist an der Tagesordnung: "Die beiden zoffen sich fast jeden Tag. Einmal haben sie sich so laut angebrüllt, dass man es sogar bis auf die Straße runter gehört hat", berichten Nachbarn. Und weil die "Sex and the City"-Ikone offenbar keinen anderen Ausweg mehr sieht, zieht sie nun sogar eine räumliche Trennung in Erwägung! Gerade wurde Sarah Jessica dabei gesichtet, wie sie sich von einer Maklerin Häuser im New Yorker West Village zeigen ließ.

Dabei hatten SJP und ihr Mann vor nicht allzu langer Zeit zwei nebeneinanderliegende Stadtvillen, die sie 2016 für umgerechnet rund 31 Millionen Euro erworben hatten, aufwendig zu einer einzelnen Wohneinheit umbauen lassen! Aber ein gemeinsames Dach über dem Kopf war dann wohl doch keine gute Idee … Immerhin hat SJP schon früher in einem Interview zugegeben: "Wir gehen einander oft auf die Nerven, deswegen tut es uns gut, Zeit getrennt voneinander zu verbringen!" Sollte ihre Maklerin etwas Passendes finden, könnte es diesmal vielleicht sogar für immer sein …