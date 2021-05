Sarah Lombardi: Die ganze Wahrheit über ihren Seitensprung

Sarahs Mutter packt aus

Nach dem Seitensprung stand Sonja Strano Sarah die ganze Zeit über bei. Im Interview mit "Prominent" sprechen die beiden nun erstmals gemeinsam über die schwierige Zeit. Wie konnte Mama Sonja ihrer Tochter helfen? "Durch Gespräche und immer auffangen und ihr auch Mut machen, dass das 'ne Phase ist, wo sie jetzt durch muss. So schlimm sie auch ist und dass sie auch wieder vorbeigeht. Dass sie an sich glauben soll, an sich arbeiten soll und nach vorne gucken muss", erklärt sie.

Für Sarah war es besonders wichtig, in der dunkelsten Phase ihres Lebens jemanden zu haben, der ihr beisteht. "Alles fällt in ein Loch, aber ich falle da nicht alleine rein, sondern da ist halt noch jemand und die bleibt auch für immer", so die 28-Jährige. "Und zu wissen, egal, was wegbricht: Die Mama, die bleibt immer da. Und das war so für mich schon eine Erkenntnis und auch ein Gefühl von Sicherheit."