Sarah Lombardi: Hochzeits-Sensation!

Das kann doch kein Zufall sein: Sarah Lombardi saß bei einer Brautmodenschau in der ersten Reihe…

Ganz in Weiß mit einem Blumenkranz – so schritt (26) zwar nicht zum Traualtar, jedoch saß sie im romantischen Braut-Look in der Front Row einer Hochzeitsmodenschau. Wird es mit ihrem Roberto jetzt etwa richtig ernst?

„Natürlich wünsche ich mir noch ein Geschwisterchen für Alessio“, verriet Sarah kürzlich im Gespräch mit "Closer". Den richtigen Mann dafür scheint sie mittlerweile gefunden zu haben. Der 30-jährige Roberto Ostuni ist bereits seit rund einem Jahr an der Seite von Sarah. Warum er das Potenzial zum perfekten Ehemann hat? Der Halbitaliener stellt seine Bedürfnisse hintan, begleitet sie auf ihre zahlreichen Reisen und kümmert sich um Söhnchen Alessio (4), während die Sängerin arbeitet.

Sarah Lombardi im Hochzeits-Fieber

All den Trennungsgerüchten zum Trotz scheint es jetzt also richtig ernst zu werden. Denn: Am vergangenen Wochenende besuchte Sarah eine Brautmodenschau! Das Label Purelei zeigte neben den neuesten Schmucktrends nämlich auch die Hochzeitsneuheiten der Saison. Feinste weiße Stoffe, zarte Spitze und edle Stickereien, gepaart mit romantischen Blumenkränzen und mädchenhaften , hatten es der Sängerin sichtlich angetan! Fleißig teilte die 26-Jährige die Laufstegbilder mit ihrer -Gemeinde.

Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: Baby-Sensation auf dem Traumschiff!

Ob Sarah etwas gekauft hat? Das bleibt ihr Geheimnis. Fest steht: Seit der Scheidung von im vergangenen Februar wäre der erneute Weg zum Traualtar frei… Ob Sarah und Roberto bereits an der gemeinsamen Zukunft inklusive Jawort feilen? Zum Thema Hochzeit sagte sie noch vor rund einem Jahr: „Ich glaube schon, dass ich eines Tages wieder den Gedanken haben werde, aber zurzeit ist er noch nicht da.“ Das hat sich augenscheinlich mittlerweile geändert…