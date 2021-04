Sarah Lombardi: Paukenschlag! Alessio hat sich für Pietro entschieden

Auch wenn beide Eltern von Alessio musikalisch absolute Mega-Erfolge feiern, ist Alessio ein ganz klarer Pietro Fan! So berichtet Sarah nun gegenüber "Leute heute": "Alessio hört, glaube ich, Mama schon gerne singen. Aber Mama kann auch ganz schön nerven, dann muss sie auch mal leise sein und dann darf auch nicht mehr gesprochen werden, weil er der Entertainer dann auch gerne zu Hause ist. Also er liebt es, zu singen, zu tanzen, und singt auch ehrlicherweise lieber die Papa-Songs als die von der Mama." Ehrliche Worte, die einem intimen Einblick in das Familienleben von Sarah und Alessio geben.

Das Sarah ihrem Sohn seine Song-Vorliebe für Pietros Musik allerdings übel nimmt, ist ausgeschlossen. Schließlich versteht sich das Ex-Paar seit einiger Zeit wieder blendend.