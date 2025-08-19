Pietro Lombardi: Er will zurück! Jetzt spricht er über seinen Umzug
Nach der Trennung von Laura Maria Rypa steht für Pietro Lombardi ein großer Neustart an. Es gibt Hinweise auf einen Umzug in die alte Heimat Karlsruhe!
Pietro Lombardi (ihr bei einem Fußballspiel des Karlsruher SC) will zurück in seine alte Heimat ziehen!
© IMAGO / Eibner
Die Nachricht von der Trennung zwischen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) hat die Fans kalt erwischt. Noch vor Kurzem standen die beiden kurz davor, in ihr neues Haus bei Köln einzuziehen. Doch statt Familienidylle und Hochzeit heißt es nun: getrennte Wege. Sofort rückt eine Frage in den Vordergrund: Zieht Pietro Lombardi zurück nach Karlsruhe, seine Heimatstadt? Genau das kündigte der Sänger nämlich wenige Tage vorm Zerbrechen seiner Beziehung an!
Pietro Lombardi: Klare Worte über Karlsruhe
Schon Mitte August verriet Pietro in einer Instagram-Fragerunde, dass er Karlsruhe sehr vermisse. Auf die Frage eines Fans antwortete er: "100%. Würde am liebsten wieder nach Karlsruhe ziehen. Aber ich bekomme Laura niemals nach Karlsruhe."
Diese Aussage, die der "Phänomenal"-Interpret nur drei Tage vor seiner Trennung traf, bekommt nun eine ganz neue Bedeutung. Ohne Laura Maria an seiner Seite könnte Pietro seinen Traum vom Umzug nach Karlsruhe endlich wahrmachen.
Geplatzter Haus-Umzug bei Köln
Eigentlich sollte das Paar am 15. September seine alte Wohnung räumen, um mit den Kindern Leano (2) und Amelio (1) in ein neues Haus zu ziehen. Doch durch die Trennung ist dieser Plan vom Tisch. Statt Umzug ins Eigenheim steht für Pietro Lombardi nun die Frage im Raum: Köln oder Karlsruhe?
Rückkehr nach Karlsruhe: Was spricht dafür, was dagegen?
Für einen Umzug nach Karlsruhe spricht vor allem, dass dort Pietros Familie und viele Freunde leben. Die Nähe zur Heimat könnte dem Sänger Halt geben, während er sein Privatleben neu sortiert.
Doch es gibt auch Hindernisse: Neben den beiden Söhnen, die er mit Laura Maria hat, lebt auch sein ältester Sohn Alessio (10) im Raum Köln. Ein dauerhafter Umzug nach Karlsruhe würde bedeuten, dass Pietro deutlich weniger Zeit mit seinen Kindern verbringen könnte – ein Schritt, der ihm sicherlich nicht leicht fallen würde.
Startet Pietro in Karlsruhe wirklich neu?
Ob Pietro tatsächlich nach Karlsruhe zurückzieht oder zunächst in Köln bleibt, ist noch offen. Seit Laura verkündete, getrennte Wege gehen zu wollen, ist Lombardi verschwunden, keiner weiß, wo er steckt.
Doch eins steht fest: Die Trennung eröffnet dem DSDS-Star völlig neue Möglichkeiten – und ein Umzug nach Karlsruhe ist realistischer denn je.