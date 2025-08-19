Pietro Lombardi: Er will zurück! Jetzt spricht er über seinen Umzug

Die Nachricht von der Trennung zwischen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) hat die Fans kalt erwischt. Noch vor Kurzem standen die beiden kurz davor, in ihr neues Haus bei Köln einzuziehen. Doch statt Familienidylle und Hochzeit heißt es nun: getrennte Wege. Sofort rückt eine Frage in den Vordergrund: Zieht Pietro Lombardi zurück nach Karlsruhe, seine Heimatstadt? Genau das kündigte der Sänger nämlich wenige Tage vorm Zerbrechen seiner Beziehung an!