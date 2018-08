Sarah Lombardi: Sie hat "Ja" gesagt!

Reddit this

Welch wundervolle Neuigkeit von ! Erst kürzlich wurde darüber spekuliert, ob sich Sarah und ihr neuer Freund Roberto dazu entschlossen haben, sich das Jawort zu geben. Nun die Sensation! In einem überraschenden Statement lässt Sarah jetzt die Hochzeits-Bombe platzen!

Sarah Lombardi: Dieses süße Update begeistert ihre Fans!

Sarah Lombardi und Roberto: Hochzeits-Hammer!

Vor einigen Tagen tauchten Bilder auf, die Sarah und Roberto beim Besuch einer Hochzeit zeigten. Kein Wunder also, dass sich Sarahs Fans bei diesem Anblick vor allem eine Frage stellten: Wollen sich Sarah und Roberto auch das Eheversprechen geben? Sarah gab dazu kein Statement ab - bis jetzt. Wie die Schönheit nämlich nun berichtet, ist für sie eine zweite Hochzeit nicht ausgeschlossen!

Sarah Lombardi: Sie sagt "Ja" zur Hochzeit

Obwohl Sarah bereits eine Ehe mit führte, würde die auch ein zweites Mal vor den Traualtar treten. So berichtet sie gegenüber "Promiflash": "Also, man sagt ja niemals nie, aber ich bin ja noch jung." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich glaube schon, dass ich irgendwann noch mal den Gedanken haben werde, aber zurzeit ist er noch nicht da." Ehrliche Worte, die zeigen: Sarah sagt "Ja" zu einer zweiten Eheschließung. Wann wir die Schönheit jedoch in einem Brautkleid bewundern dürfen, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns allerdings schon jetzt...