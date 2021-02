Sarah Lombardi & Julian Büscher: Süße Beichte - Damit hat keiner gerechnet

Julian arbeitet hart an sich

In ihrer Instagram-Story teilt Sarah eine Videoaufnahme von Julian, der sich gerade mit einem Fußball austobt. Dazu schreibt sie: "Ich kenne einfach niemanden, der so diszipliniert ist und so hart an sich arbeitet. Ich weiß noch, wie hart es dich getroffen hat mit dem Kreuzbandriss. Und jetzt 5 Monate später... Du arbeitest jeden Tag dafür, dass du wieder fit bist."

Bis zur Hochzeit dürfte Julian sich bestimmt wieder vollständig erholt haben. Es könnte sogar sein, dass sie noch in diesem Jahr stattfindet. "Aber das steht zurzeit leider noch etwas in den Sternen", erklärt Sarah auf Instagram. "Durch die aktuelle Situation lässt sich hier noch nicht wirklich planen, aber eigentlich war das unser Wunsch gewesen, dieses Jahr zu heiraten." Es bleibt also weiterhin spannend!