Sarah Michelle Gellar: Steht das "Buffy"-Comeback auf der Kippe?

Aber kein Grund zur Panik: Sarah Michelle Gellar (48), das Gesicht der alten Serie, übernimmt im Reboot ohnehin nur eine Nebenrolle – der Fokus liegt ganz klar auf einer neuen Generation! Der alte Cast spielt also im wahrsten Sinne des Wortes kaum noch eine Rolle. Die neue Hauptfigur? Nova – eine Teenie-Vampirjägerin, die Buffys Erbe antreten soll. Verkörpert wird sie von Nachwuchstalent Ryan Kiera Armstrong (15). Trotz ihres zarten Alters bringt sie schon eine große Portion Erfahrung mit. Zuletzt überzeugte sie in der Serie "Star Wars: Skeleton Crew", zuvor war sie in "Anne with an E" zu sehen. Wer sonst noch im Cast vertreten sein wird, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel ließ Gellar durchblicken: "Ich kenne jemanden, der in der Serie mitgespielt hat, dessen Kind bei der Serie vorgesprochen hat." Wir dürfen also gespannt sein!