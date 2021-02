Sarah & Pietro Lombardi: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht

"Für den Schritt haben wir uns damals bewusst entschieden. Aber so richtig kamen wir auch nicht drum herum, wir sind da so reingelaufen und haben das anfangs nie wirklich hinterfragt. Heute würde ich garantiert vieles anders machen", erzählt Sarah jetzt offen im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Für sie steht fest: "Keine Doku-Soap über mein Leben drehen und mich den ganzen Tag von Kameras begleiten lassen." Stattdessen gibt die Sängerin ihren Fans lieber via Instagram einen Einblick in ihren Alltag.