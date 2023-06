Sasha & Julia Röntgen: Traurige Baby-Beichte! Der Schmerz sitzt tief

Keine Frage, er liebt seinen kleinen Sohn Otto und seine Frau Julia über alles. Nun kam aber Sashas überraschendes Geständnis: Er wollte eigentlich nie heiraten oder Kinder haben!

"Wenn man so Bierdeckel-Psychologie anwendet, hat das wahrscheinlich mit meiner Kindheit zu tun", so der Sänger. "Ich war ein Scheidungskind, meine Eltern haben sich nie wirklich gut verstanden. Und wenn man sich in jungen Jahren oft durchwurschteln muss, ist das nicht immer toll. Unterbewusst habe ich wahrscheinlich gedacht: Das möchte ich einem jungen Menschen ersparen."