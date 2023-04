Schock für Prinzessin Kate: Hat Prinz William eine andere Frau geschwängert?

Die Gerüchte, dass William und Rose Hanbury eine Affäre miteinander haben, gibt es bereits seit rund vier Jahren. Nun wird aber behauptet, dass sie sich schon viel früher kennen- und lieben lernten: Im Oktober 2009 brachte Kates Freundin nämlich Zwillinge zur Welt – und ausgerechnet William soll der wahre Vater der Kinder sein.

Was ist dran an dieser Räuberpistole? Nun, die feine Londoner Gesellschaft war damals schon verwundert, als Rose im Juni 2009 urplötzlich die Verlobung mit Sir David Cholmondeley bekannt gab. Der Lord ist nicht nur millionenschwer, sondern auch 24 Jahre älter. Tags darauf kam die Schwangerschaft ans Licht, wiederum nur einen Tag später waren sie verheiratet. Es schien so, als müsse schnell ein Vater für die Kinder gefunden werden. Lord David wurde jedenfalls gütig entlohnt: Er erhielt einen Top-Job am Hof bei der Queen …

Und jetzt soll William der Vater der Zwillinge sein? Wer steckt hinter dem Gerücht? Bislang gibt es nur Vermutungen. Aber es stimmt schon nachdenklich, dass die neuen Gerüchte zeitgleich mit der Medien-Offensive von Williams Bruder Prinz Harry und dessen Frau Meghan auftauchen …