Schwangere Sarafina Wollny & Peter Wollny: Jetzt reden sie über das Babygeschlecht

Via "Instagram" hatten die Fans von Sarafina Wollny jetzt die Möglichkeit, ihrem Idol ein paar Fragen zu stellen. Ein neugieriger Follower wollte dabei unbedingt wissen, welches Geschlecht das dritte Kind von Sarafina und Peter hat. Doch Sarafina blieb ihren Prinzipien treu und erläuterte: "Das wissen wir nicht. Wir lassen uns überraschen." Schon in der Vergangenheit gab Sarafina des Öfteren zu verstehen, dass sie und ihr Peter das Geschlecht von ihrem dritten Sonnenschein nicht vorab wissen wollen. Ob die beiden das wohl bis zum errechneten Geburtstermin am 05. August 2023 aushalten? Wir können gespannt sein ...

