"Schwiegertochter gesucht": Alles Fake? Ingo erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL

Wurde alles inszeniert?

"Vor der Show habe ich versucht, eine Frau in der Diskothek kennenzulernen. Das hat aber nicht funktioniert. Ein Freund meinte, ich solle mich mal bei dem Format ‚Schwiegertochter gesucht‘ anmelden. Ich war zunächst sehr skeptisch und wollte das eigentlich nicht machen", erinnert Ingo sich im "Bild"-Interview zurück. Doch dann ließ er sich doch dazu hinreißen.

Leider fand er das Leben als Reality-TV-Star nicht immer gut. "Die Produktion hat versucht, mich in den gesamten Staffeln dümmer hinzustellen, als ich bin. In Thailand wurde versucht, auf meinem gebrochenen Englisch herumzureiten oder dass ich nicht wissen würde, was der Thailand-Dollar ist. Da habe ich mich zwischendrin auch gewehrt und mit einem Drehabbruch gedroht", feuert er. "Als wir mitgemacht haben, waren die Einschaltquoten so hoch, dass die Produktion keine andere Wahl hatte, als uns wieder mitmachen zu lassen. Wir sind dem Format bis 2017 treu geblieben. Da der Sender dann mit einer neuen Produktionsfirma in eine neue Richtung gehen wollte, trennten sich die Wege endgültig und sie fragten mich nicht mehr als Kandidaten an."

Heute ist Ingo stolz darauf, dass er sich selbst treu geblieben ist. Nun hofft er darauf, dass endlich eine seiner Bewerbungen bei einem anderen TV-Format akzeptiert wird...