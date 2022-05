"Schwiegertochter gesucht" Ingo: Miese Vorwürfe gegen Annika! Seine Eltern packen aus

Der Zoff eskaliert

Von den Spuck-Vorwürfen will Mama Stups nichts wissen. "Es stimmt überhaupt nicht", feuert sie im Interview mit RTL. "Ich gehe nie ohne Maske aus dem Haus. Also habe ich eine Maske an und durch die Maske kann ich nicht denjenigen bespucken!" Und die Worte, die sie danach wählt, dürften ihrem Sohn endgültig das Herz brechen: "Ich sag’ es als Mutter, es tut mir leid, aber ich habe keinen Sohn mehr!"

Und Annika? Die steht auch weiterhin zu ihrem Verlobten und ist fassungslos! "Das sind einfach alte, unglückliche Menschen. Für mich haben die ein Rad ab", poltert sie wütend. Auweia! Bleibt abzuwarten, ob die Streithähne sich irgendwann nicht vielleicht doch noch versöhnen werden...

