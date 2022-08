"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Er lässt die Baby-Bombe platzen!

Bei einer Fragerunde auf Instagram plauderte Ingo nun aus dem Nähkästchen. Auf die Frage, ob sich der 31-Jährige und seine Frau Nachwuchs wünschen, antwortet er mit einem klaren "Ja". Die beiden würden gerade mitten in der Kinderplanung stecken. Damit auch alles klappt, verbringen sie momentan jeden Menge Zeit im Schlafzimmer. "Zweimal am Tag" haben Ingo und Annika nach eigener Aussage Sex. Bei so viel Körpereinsatz ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann ihr großer Wunsch in Erfüllung geht. Wir drücken die Daumen!

