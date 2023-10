"Schwiegertochter gesucht"-Ingo und Annika: Sie sind schon bald wieder im TV zu sehen!

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo und seine Annika sind schon bald wieder im TV zu sehen! Seit 2018 sind Ingo und Annika ein Herz und eine Seele - inzwischen sogar verheiratet. Gerade erst machten sie ihren Kinderwunsch öffentlich und berichteten, seit einiger Zeit bereits alles versuchen, um ein Baby zu bekommen - bislang ohne Erfolg. Jetzt wagten sie sogar den Schritt in eine Kinderwunschklinik, um sich ihren Traum zu erfüllen. Genau davon werden ihre Fans in nächster Zeit noch mehr mitkriegen: Ingo und Annika sind in der neuen Staffel von "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" dabei!