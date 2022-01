Lena Gercke: Harte Trennung! Sie zieht den Schlussstrich

Wow, da scheint ihre süße Maus Lena die nächtliche Trennung wirklich leicht zu machen. Weiter verrät sie: "Ich hatte immer schon das Gefühl, dass sie auch oft durch uns wach wird, wenn wir ins Bett gehen. Und als ich das Gefühl hatte, sie ist jetzt emotional so weit, haben wir es einfach mal probiert. Erst am Mittag [...] und dann auch über Nacht." Und das war wohl die genau richtige Entscheidung. Anderen Müttern, die sich eventuell schwerer tun, sich von ihren Kleine im Bett zu trennen, gibt das Model auf die Rückfrage, wie sie das so gut hinbekommen hätten, noch einen gut gemeinten Tipp mit auf den Weg: "Habe das nach Gefühl gemacht. Bloß nicht zu etwas drängen, wobei ihr das Gefühl habt, es ist noch nicht so weit". Wie schön, da sieht man mal wieder, auch prominente Mamis haben genau die gleichen Mama-Probleme wie wir.

