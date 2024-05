Shania & Davina Geiss: "Bei uns ist es schwieriger ..." Sie machen ihrem Männer-Frust Luft ...

Davina (20) und Shania (19) sind Single. Ganz zum Leidwesen ihrer Eltern Carmen (59) und Robert Geiss (60). Die wünschen ihren Sprösslingen nämlichen endlich einen Mann an ihre Seite. Doch wie muss Mr. Right sein, um für die Geissen-Töchter infrage zu kommen? Das verrät die Familie jetzt in einem Interview.